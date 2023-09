Canada: la communauté sénégalaise dément l’arrestation de 3 d’entre eux annoncés par des médias ce vendredi

Il n’y a aucun sénégalais auditionné dans le cadre du saccage de l’Ambassade du Sénégal au Canada qui soit actuellement en état d’arrestation. Ce démenti est apporté par la Communauté sénégalaise basée au Canada, à travers un communiqué parvenu à PressAfrik.



« Suite à un avis de recherche lancé, des personnes figurant sur une vidéo en circulation, n’ayant absolument rien à se reprocher, sont allées d’elles-mêmes à la police pour s’identifier et sont par la suite rentrées chez elles pour poursuivre tranquillement leurs activités sociales et professionnelles. Aucun d’entre eux n’est en état d’arrestation », lit-on dans le document qui dément les informations parues ce jour dans plusieurs médias sénégalais.



Les ressortissants sénégalais de Montréal d’expliquer les circonstances dans lesquelles l’incident de l’Ambassade est arrivé: « Le mardi 1er août 2023, un groupe de Sénégalais vivants au Canada s’est rendu à l’Ambassade du Canada et a légalement accédé aux lieux durant les heures d’ouverture. Une fois sur place, ils ont exprimé leurs griefs contre le gouvernement sénégalais et dénoncé les exactions et la tyrannie sans nom qu’il exerce depuis des années contre tous ses citoyens »



Ils poursuivent: « Au lieu de chercher à rencontrer et écouter sa communauté, qu’elle est censée protéger sur le sol canadien, l’ambassadrice Viviane Bampassy n’a rien trouvé de mieux que de jeter en pâture ses compatriotes pour les faire arrêter par la police canadienne et satisfaire le régime de Macky Sall qui refuse toute libre expression aux Sénégalais. Un régime dont la seule forme de relation avec ses citoyens est la répression violente »



Avant d’appuyer en comparant: « Contrairement au Sénégal, le Canada est un pays de droit où toute personne se croyant victime ou étant témoin d’une infraction peut porter plainte et où toutes les plaintes sont traitées avec justice ».



La communauté sénégalaise au Canada indique que «Malheureusement pour l’ambassadrice Viviane Bampassy qui a essayé de sacrifier ses concitoyens, le droit de manifester est heureusement reconnu au Canada, qui plus est chez soi, c’est-à-dire à l’Ambassade, reconnue comme un territoire sénégalais ».



Les Sénégalais établis au Canada prévoient d’organiser de grandes manifestations devant Nations uniesles 18 et 19 septembre 2023, « à l’occasion de la 78e session de son Assemblée générale, pour y exposer à la face du monde les exactions et crimes de Macky Sall et de son régime dictatorial ».