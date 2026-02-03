Madiambal Diagne attaque Sonko : "Il a manipulé la femme de Cheikh Diba afin qu'elle porte plainte contre son mari"

La Cour d’appel de Versailles a examiné, ce mardi 3 février 2026, la demande d’extradition visant Madiambal Diagne. Le délibéré est attendu pour le 3 mars prochain. À la sortie de l’audience, le patron du groupe Avenir Communication ne s’est pas contenté de commenter son dossier judiciaire. Devant les micros, il a porté des accusations contre le Premier ministre, Ousmane Sonko, affirmant que ce dernier serait l'instigateur d'une cabale dépassant le cadre politique.



« Il y a des gens qui pensent que j’ai fui, mais aujourd’hui je vous demande d’écouter attentivement ce que je vais vous révéler. Sachez que ce que je traverse n’a pas débuté par moi, c’est juste que c’est mon cas qui est mis au su de tous », a d’emblée déclaré Madiambal Diagne.



Le patron de presse a notamment révélé une affaire privée concernant l'actuel ministre des Finances, Cheikh Diba. « Sachez que ce que je traverse n'est que la face visible de l'iceberg. Ousmane Sonko a manipulé l'épouse du ministre Cheikh Diba jusqu'à ce qu'elle porte plainte contre son propre mari ».





Il a souligné le paradoxe de cette situation, rappelant que Cheikh Diba aurait joué un rôle clé dans la libération des actuels dirigeants lorsqu'ils étaient en prison. Pour lui, cet épisode illustre un manque de loyauté. « S'il a pu faire cela à un collègue de parti, il n'hésitera pas à le faire à d'autres », a renchérie M. Diagne.



« J’avais promis à Cheikh Diba que je n'allais pas en parler, mais, vue la situation dans laquelle je suis, j’en parle parce que je sais que tout comme Cheikh Diba et moi, il y aura d’autres victimes. C’est une alerte que je lance, à toute personne qui a eu, un différend avec Ousmane Sonko de prendre ses précautions. Ils sont sans retenue, ils vont même jusque dans les maisons pour semer la discorde dans les familles », a-t-il lancé.



Ci joint la vidéo.