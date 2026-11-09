Cancer de la prostate au Sénégal : le cri d’alarme des spécialistes face au désert technique

À l’occasion de « Novembre bleu », le mois de sensibilisation aux cancers masculins, des spécialistes de la santé dressent un état des lieux sans concession de la lutte contre le cancer de la prostate au Sénégal. Entre disparités diagnostiques, retards technologiques et ruptures thérapeutiques, l'accès à des soins de qualité reste un parcours du combattant pour de nombreux patients.



« Ce n’est pas seulement un cancer de la prostate, c’est plusieurs cancers de la prostate. » D’emblée, le ton est donné par le docteur Oumar Gaye, urologue à l’hôpital Dalal Jamm de Pikine au micro de l’Aps. Derrière cette affirmation se cache une réalité clinique complexe : la maladie présente des visages multiples qui exigent une précision chirurgicale dans la stratégie thérapeutique.



À l’heure où la médecine moderne avance vers une personnalisation accrue des soins, le corps médical sénégalais tire la sonnette d’alarme. Pour les patients, la prise en charge ne peut plus être uniforme. Elle impose une stratification rigoureuse issue du diagnostic, qu'il s'agisse de compartimenter les sous-groupes pour les formes localisées ou d'analyser le nombre et la localisation exacte des foyers pour les formes métastatiques.



Pourtant, avant même d'envisager un traitement adapté, les malades et les cliniques se heurtent à un premier mur : celui du bilan d’extension. Le docteur Kanta Ka, radiothérapeute à l’hôpital Aristide Le Dantec, pointe du doigt les limites structurelles d’un système où la scintigraphie osseuse examen pourtant incontournable dans la recherche de métastases souffre d’une disponibilité chroniquement irrégulière, plombée par des pannes d’équipements récurrentes.



Si l'imagerie par résonance magnétique (IRM) du squelette axial offre une alternative, son coût élevé la rend inaccessible pour une grande partie de la population. Dans le même temps, la médecine internationale fait sa révolution avec le TEP-PSMA, une technologie d’imagerie hybride (dérivée du TEP-scan) affichant une précision redoutable de 92 % face à l’imagerie conventionnelle dans le suivi prostatique.



Une avancée qui, loin de combler les attentes locales, fait naître un profond sentiment d’angoisse chez les praticiens. « On est déjà en retard, mais on sera vraiment très, très en retard dans ce cadre », avertit le docteur Ka, plaidant pour un sursaut national dans le renforcement des capacités d’imagerie.



Ces inquiétudes trouvent un écho direct auprès de la docteure Aissatou Bagayogo Sine, urologue à l’hôpital militaire de Ouakam. Cette dernière insiste sur l’importance cruciale de la triade diagnostique de base : le dosage du PSA, la réalisation de biopsies et le recours à l’IRM multiparamétrique. Sans ces outils de pointe, le diagnostic précoce seule véritable chance de rémission à long terme reste compromis. Au bout de la chaîne, une fois le diagnostic posé, l'accès aux médicaments, en particulier pour les pathologies métastatiques avancées, relève souvent du parcours du combattant.



En cette période de « Novembre bleu », le message des urologues et radiothérapeutes sénégalais est unanime : l'amélioration de la survie des hommes atteints d'un cancer de la prostate ne relève pas seulement de la sensibilisation du public. Elle exige des investissements massifs dans les plateaux techniques, une sécurisation de la chaîne d'approvisionnement médicamenteuse et une démocratisation des examens spécialisés. Sans quoi, l'écart de santé entre les pays du Nord et ceux du Sud continuera de se creuser dangereusement.