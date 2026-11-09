Nigeria, Niger, Tchad : le Sahel en première ligne face au « Super El Niño »

Un nouveau rapport du Climate Impact Lab publié en septembre 2026 met en garde contre les ravages d'un « Super El Niño » qui engendre des températures exceptionnelles.



Les auteurs décrivent cette vague de chaleur extrême comme un véritable « signal du futur » qui précipite « 20 ans de réchauffement, délivré maintenant ».



Il s'agit d'une variante exceptionnellement puissante et rare d'El Niño, marquée par des anomalies de température de l'eau de mer dans le Pacifique nettement plus élevées que la moyenne historique.



Les répercussions de ce bouleversement frappent durement le Sud global, plaçant la région du Sahel au cœur de la zone de crise.



Selon les projections de l'organisation, « les pays du Sahel les plus touchés » devront faire face à « 66 800 décès supplémentaires liés à la chaleur entre septembre et février par rapport à une année normale ».



À l'échelle nationale, le Nigeria se positionne au premier rang de cette mortalité accrue avec « 31 400 » décès prévus, dont une aggravation notable de « 15 400 » décès supplémentaires attendus entre décembre et février.



Le fardeau pèse lourdement sur d'autres nations de la région, où « le Soudan fera face à 17 500 décès supplémentaires, le Niger à 10 000 et le Tchad à 8 000 ».



Pour contrer cette surmortalité alarmante, le rapport insiste sur l'urgence d'actions préventives et multilatérales.



Le déploiement de « systèmes d'alerte précoce, de centres de rafraîchissement et de protections pour les travailleurs » s'avère indispensable pour protéger les populations vulnérables et sauver des vies face à cette crise thermique.