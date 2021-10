Candidature de Bara Gaye rejetée par Yewwi Askan Wi: Pastef Yeumbeul Sud dément

La Coordination communale de Pastef Yeumbeul sud apporte un démenti formel aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet, faisant état du supposé rejet de la candidature de Bara GAYE, maire sortant de Yeumbeul sud, par la coalition YEWWI ASKAN WI.



« En aucun cas, il n’est question d’un rejet d’une quelconque candidature au sein de la coalition. Ces rumeurs, de nature à jeter le discrédit sur la coalition afin de saper la cohésion, l’union et la détermination de ses membres, sont l’œuvre de personnes aux intentions inavouées tapies dans l’ombre. Pastef Yeumbeul sud précise que les discussions portant sur les investitures se déroulent dans le respect des principes édictés par la Charte régissant la coalition YEWWI ASKAN WI et que, dans un très court délai, le candidat de la coalition sera révélé au grand public », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Pastef Yeumbeul sud invite la population de Yeumbeul sud à se tenir prêt pour le combat « autour de l’essentiel dans l’intérêt de Yeumbeul et des yeumbeuloises et yeumbeulois contre les prédateurs politiques, militants d’un régime aux abois ».



La Coordination communale de Pastef Yeumbeul sud se réserve le droit d’engager toute action qu’elle jugerait utile contre le ou les responsables de la publication de fausses informations qui visent clairement à perturber le bon déroulement des travaux de la coalition YEWWI ASKAN WI, note le document.