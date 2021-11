Candidature de Yewwi Askan Wi: les minutes d’un bref tête-à-tête Khalifa Sall-Soham El Wardini

Le choix est fait pour la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw). Barthélémy Dias a été choisi mardi, pour être la tête de liste de ladite coalition pour la ville de Dakar lors des élections locales 2022. Pour annoncer la nouvelle à Soham El Wardini qui a clamé fort sa candidature pour YAW cette semaine des investitures, Khalifa Ababacar Sall a fait le déplacement chez elle pour lui expliquer les raisons de son choix.



L’Observateur qui donne les détails de la rencontre, informe que lorsque Khalifa Sall lui a annoncé la nouvelle, la mairesse de Dakar a accusé le coup, l’a remercié de sa démarche, non sans lui faire part du fond de sa pensée.



Mais, selon le journal, c’est Badara Gadiaga, conseiller municipal à la ville de Dakar, inconditionnel de Soham El Wardini et grand défenseur du bilan de sa « maire », qui est monté au créneau pour flétrir d’un grand air de déception les arguments de Khalifa qui aurait agi sous pression.



« Vous dites avoir subi une pression. Nous vous le concédons même si c’est décevant comme explication de la part de quelqu’un qui aspire à diriger ce pays et présider aux destinées de 16 millions de Sénégalais », attaque-t-il.



Badara Gadiaga n’a pas manqué de rappeler à Khalifa Ababacar Sall les combats et autres sacrifices consentis pour sa libération dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar. Prenant son propre exemple, le conseiller municipal à la mairie de Dakar rappelle au leader de Taxawu Senegal les sacrifices-consentis, sans désemparer : « lorsqu’il s’est agi personnellement de témoigner pour vous lors de votre procès pour détournement de deniers publics, nous avions subi à l’époque toute sorte de pression, néanmoins nous n’avons pas fléchi », a-t-il rappelé.



Malgré ce choix de Khalifa Sall porté sur Barthélémy Dias, Soham El Wardini n'est pas prête à lâcher le morceau. Selon ses proches qui se sont confiés à l'Observateur, elle s'apprête à déposer sa propre liste pour les élections territoriales du 23 janvier 2022.