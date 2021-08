Candidatures aux Locales 2022 : Macky Sall fixe les critères au sein de BBY

La conférence des leaders de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (BBY) a fixé ses critères pour les candidatures aux locales 2022, lors d’une réunion présidée par le chef Macky Sall. Ces critères sont la nécessité de faire prévaloir « la rigueur, le consensus, la confiance et l’objectivité dans le choix des candidats » pour les élections territoriales.



« Pour accompagner cet élan, les investitures seront faites sur la base de critères rigoureux et objectifs, inspirés uniquement par notre commune volonté de sortir victorieux des prochaines échéances. Les intérêts politiques de la grande coalition seront préservés de même que ceux des composantes sociologiques de la majorité présidentielle, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, entre autres", ont notamment déclaré les leaders de Bby.



Pour eux, il est important de s’appuyer sur les cinq principes et valeurs proposés par son Président. Il s’agit du « sens de l’intérêt général, de l’unité, de la cohésion, de la discipline et de la mobilisation ».



Selon Macky Sall et ses alliés, « le choix raisonné, motivé et rigoureux est un impératif car, il convient de le rappeler, leur pays va expérimenter, pour la première fois, l'élection du maire au suffrage universel ».