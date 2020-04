Cap Skirring : le premier patient guéri du Covid-19 a fait une rechute

Le premier patient guéri de coronavirus au Cap Skirring, un cap situé dans le département d'Oussouye (région de Ziguinchor), dans le sud du Sénégal, a fait une rechute. Le malade, un étranger, a, à nouveau, chopé le virus. Il est actuellement ré-hospitalisé, informe le médecin chef de région, le Colonel Maodo Malick Diop.



« C’est le gars de Boucott Diembering. C’est des cas de réactivation du virus. C’est un peu rare mais on en a connu à Dakar, il y a eu deux cas comme ça, même en Chine il y a eu des patients qui ont été déclarés guéris qui ont rechuté. C’est des situations qui peuvent arriver », a déclaré le médecin chef de région.



Selon Colonel Maodo Malick Diop, le malade continuait à tousser deux jours après sa sortie de l’hôpital. Chose qui les a poussés à faire des tests qui sont revenus positifs. « On est en train d’organiser sa prise en charge et son transfert au niveau de centre de traitement », a-t-il renseigné.



« Heureusement, s’est-il réjoui, il vivait seul, mais je crois qu’il y a une servante qui passait de temps en temps pour l’entretien de la maison. Donc, on va la prélever ».