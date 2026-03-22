Carabao Cup : Manchester City s'impose face à Arsenal et s'adjuge le trophée

Manchester City a remporté la Coupe de la Ligue anglaise ce dimanche en dominant Arsenal sur le score de 2-0. Distancés par les Gunners en Premier League, les hommes de Pep Guardiola sauvent ainsi leur saison nationale en décrochant ce premier titre de l'année.



L'homme de la rencontre se nomme Nico O'Reilly. Le jeune milieu de terrain des Skyblues a scellé le sort de la finale en l'espace de quatre minutes, inscrivant un doublé décisif à la 60e puis à la 64e minute de jeu.



Ce succès en Carabao Cup permet aux Cityzens de relancer leur fin de saison. Malgré un retard de neuf points sur Arsenal au classement du championnat, cette victoire apporte un second souffle au club mancunien avant les dernières échéances de la compétition.

