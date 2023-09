Carnage financier au ministère des Sports: Gris Bordeaux et Saer Seck ont confirmé la falsification de leurs signatures pour des décharges de toc

Les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic) ont conclu à des faits de détournement de deniers publics, de complicité de ce chef, mais aussi de faux et d'usage de faux en écritures publics authentiques concernant la gestion des fonds alloués au ministère des Sports dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (Pres).



A la suite du rapport de la Cour des comptes qui avait déclenché une vive polémique, le parquet avait instruit une enquête dans ce sens par soit-transmis daté du 7 février 2023. Le 13 février, l'agent judiciaire de l'Etat, Yoro Moussa Diallo a confirmé aux policiers de la Division des investigations criminelles (DIC) a saisine de l'Etat.



Premier à être entendu : Mamadou Ngom Niang, directeur de l'administration générale et de l'équipement (Dage) du ministère des Sports, sérieusement mis en mal par les conclusions de l'enquête.



En effet, dans le Pv de synthèse transmis au parquet, les enquêteurs estiment que les faits de détournements de deniers publics suspectés sont établis. Pire, les policiers renseignent que ce dernier a confectionné de fausses décharges dont les montants sont aussi remis en cause par les présumés Bordeaux bénéficiaires notamment Ibrahima Dione alias Gris Bordeaux. Les enquêteurs ont, dans la foulée émis des doutes sur la somme de 205 millions FCfa que le Dage prétend avoir remis, contre décharge, à la Fédération de basket-ball (FSB) dont le président, Me Babacar N'Diaye, est resté injoignable durant toute l'enquête.



Face aux enquêteurs, Gris Bordeaux de l'association nationale de lutteurs du Sénégal a révélé n'avoir reçu qu'un tant de 10 millions de FCFA contre décharge et non15 millions de FCFA comme le prétendait auparavant Mamadou Niang Ngom.



Il a ajouté n'avoir pas signé la décharge de 15 millions de Fcfa. Gris Bordeaux a été formel: sa signature a été imitée et le numéro d'identification qui y est mentionné n'est pas le sien. Il a d'ailleurs transmis aux enquêteurs la décharge du montant de 10 millions et un spécimen de sa signature pour bétonner ses propos.

Le président de la Ligue sénégalaise de de football professionnel (Isfn). Saer Dièye Seck, a aussi fait une autre révélation devant les enquêteurs.





Selon Saer Dièye Seck, Mamadou Ngom Niang lui a versé, à la date du 12 mars 2021 et en espèces-une grave violation des procédures comptables-la somme de 100 millions de Fcfa. Il a déposé les fonds, le même jour, dans le compte bancaire de la Lsfp ouvert dans les livres de la Nsia Bank. Saer Dièye Seck a produit un extrait du relevé bancaire pour confirmer ses dires.



Par contre, il a renseigné que le Dage ne lui avait aucunement remis de décharge au moment de la transmission des fonds.

Aussi a-t-il contesté la décharge, à son nom, transmise par le Dage aux vérificateurs de la Cour des comptes.



Selon nos informations, Mame Ngom Niang a reconnu lors de son audition avoir fabriqué la décharge pour se justifier auprès de la Cour des comptes. Concernant Gris Bordeaux aussi, il a fait le même aveu. Pour autant, il prétend que ce dernier aurait bel et bien reçu 15 millions de Fcfa mais il lui aurait demandé de ne mentionner que les 10 millions de Fcfa car es 5 millions de Fcfa devraient servir à aider «discrètement » les lutteurs en difficulté.