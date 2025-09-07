Carrière internationale riche, Cheikh Niang prend la tête de la diplomatie sénégalaise

Né le 10 juillet 1957 à Thiès, M. Niang a derrière lui une longue carrière dans la diplomatie sénégalaise et au sein des instances internationales. Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies depuis 2018, il a été élu, en juin 2019, Président de la Deuxième Commission (questions économiques et financières) de la 74ᵉ session de l’Assemblée générale de l’ONU.

Auparavant, il a occupé plusieurs postes stratégiques : ambassadeur du Sénégal au Japon (2014-2018) avec accréditation en Australie, Indonésie, Vietnam, Singapour et Nouvelle-Zélande ; ambassadeur aux États-Unis (2012-2014) avec accréditation dans plusieurs pays d’Amérique centrale et latine ; ambassadeur en Afrique du Sud (2010-2012), également accrédité dans une dizaine de pays de la région. De 2006 à 2010, il a exercé comme consul général à New York, après avoir été ministre conseiller à la Mission permanente du Sénégal auprès de l’ONU (2001-2006).

Conseiller diplomatique du Président de la République entre 1995 et 2001, il avait auparavant dirigé la Division Afrique au ministère des Affaires étrangères (1993-1994).

Formé à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de Dakar, Cheikh Niang est également diplômé en relations internationales et études stratégiques de l’Université de Lancaster (Royaume-Uni) et en interprétariat de l’Université de Westminster (1995). Il a par ailleurs obtenu un diplôme d’études approfondies en anglais à l’Université Cheikh Anta Diop en 1990.

Le nouveau ministre maîtrise parfaitement le français et l’anglais.

Cheikh Niang, diplomate chevronné, a été nommé, ce samedi 6 septembre, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, à la faveur du dernier remaniement ministériel.