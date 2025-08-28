Cas de Mpox au Sénégal : le Pr Moussa Seydi rassure

Professeur et chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Fann, Moussa Seydi a donné des nouvelles rassurantes du patient atteint du Mpox. Il s’est également exprimé sur le protocole de soins, les mesures de prévention, et les moyens mis en œuvre.



Le professeur a souligné que l'état de santé du patient s'améliore plus rapidement que prévu : « Sa guérison sera complète dans quelques jours, sauf complications de dernière minute. Il n'a plus de fièvre et la cicatrisation de ses lésions cutanées est en cours », a-t-il rassuré.



Il a par ailleurs souligné que le patient a toutefois été hospitalisé pour une forme sévère de la maladie, avec plus de «100 lésions cutanées et une surinfection. Le génotype Ib, connu pour entraîner des formes plus sévères, a été identifié. Le Pr Seydi précise que « la guérison est la règle, quel que soit le génotype, même s'il y a un risque de décès et de complications. Avec ce génotype, la létalité varie habituellement entre 3 et 6 % et peut atteindre théoriquement 10 %, mais à mon avis, avec une bonne prise en charge, la létalité est inférieure à 1 % ».



Le protocole de soins



Concernant les soins, le Pr Seydi a insisté sur l'importance de « l'isolement du patient, fait selon les meilleures normes de sécurité au monde. Nous avons même exagéré sur les précautions car il a été hospitalisé dans une de nos chambres à pression négative. Ces chambres sont dédiées aux pathologies hautement contagieuses ».



Pour son traitement, le patient a bénéficié « d'antidouleurs, d'antiprurigineux et d'antibiotiques pour traiter la surinfection. Le professeur a rappelé que les antibiotiques sont formellement interdits en l'absence de surinfection bactérienne, car le Mpox est causé par un virus. Le patient a également eu recours à un lavant dermatologique et un antiseptique bucco-dentaire, tout en étant hydraté et bien nourri », a-t-il souligné.



Selon le Pr Seydi, le patient a exprimé sa gratitude pour la qualité de la prise en charge offerte par le Sénégal. Cependant, en raison de l'isolement, le patient souhaite quitter l'hôpital avant sa guérison complète. Le professeur explique que des discussions sont en cours pour le sensibiliser sur l'intérêt de rester, afin d'éviter une nouvelle transmission. Pour l'aider, l'assistante sociale du service, formée en psychologie, a commencé une prise en charge psychosociale. « Nous envisageons aussi de demander l'appui des psychiatres, en cas de nécessité, si l'impact de son isolement sur sa santé mentale le nécessite ».



Suivi des cas contacts et mesures de prévention



Le nombre de cas contacts est passé de 25 à 29 après une investigation approfondie. Le professeur Seydi a précisé qu'un « contact n'est pas malade. Il ne deviendra pas forcément malade, mais il y a un risque qu'il le devienne ». Il ne peut transmettre la maladie que s'il développe des signes cliniques. C'est pourquoi les contacts doivent s'isoler à domicile et contacter un service de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Aucun des contacts n'a encore été testé positif ou ne présente de symptômes, car les tests ne sont réalisés que si des signes cliniques se manifestent.



Le plan d'action du ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) vise à éviter la propagation de la maladie. Il met l'accent sur : Éviter les contacts étroits avec le malade sans équipement de protection. Un contact étroit ne se limite pas au contact physique mais inclut aussi le fait de rester moins de deux mètres d'un patient pendant trois heures, surtout dans un espace confiné, Se laver les mains et désinfecter régulièrement les surfaces, Aérer les salles d'hospitalisation., Vacciner les personnes à risque si nécessaire., Préparation et état des lieux.



Le Pr Moussa Seydi a assuré que « ce cas ne nous a pas surpris » car le service s'était préparé depuis plus d'un an, notamment en formant le personnel, en réalisant des simulations et en organisant des webinaires internationaux pour préparer la riposte à une épidémie de Mpox. « La situation est sous contrôle. Nous continuons à travailler tous ensemble. Les enseignements tirés de la gestion de la pandémie de COVID-19 et des autres épidémies nous servent et nous serviront toujours. »



Le professeur a conclu en soulignant que le service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) est bien équipé pour faire face à la situation. « Il dispose de chambres à pression négative et de moyens suffisants, fournis par le MSAS et la direction de l'hôpital. Un dispositif de veille et de surveillance est en place au niveau national pour la détection précoce, le suivi des contacts et la préparation à une riposte à plus grande échelle », a rassuré Pr Moussa Seydi sur les colonnes de L’Observateur.



Concernant les frontières, « des contrôles sont effectués aux aéroports et dans les ports, mais, comme l'a montré ce cas, une vigilance constante reste nécessaire ».