Casamance : Encore un vol de bétail qui fait une victime

Le vol de bétail a encore fait une victime. En effet, dans le département de Goudomp, un berger du nom de Malang Diatta a été tué à bout portant aux abords du village de Kossi dans la communauté rurale de Mangarangourou.



Les assaillants, qui avaient jeté leur dévolu sur le troupeau du défunt, ont surpris ce dernier devant la résistance dont il a fait montre. C’est alors qu’ils lui ont une basse en plein thorax, tir qui lui sera fatal.



Leur forfait accompli, les malfaiteurs ont pris la poudre d’escampette sans le troupeau qu’ils n’avaient pas eu le temps de déplacer. Alertés, les militaires se sont dépêchés sur les lieux et une enquête a été ouverte par la gendarmerie.



La victime était âgée d’une cinquantaine d’années. Il était marié et père de six (6) enfants.