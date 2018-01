Casamance : Macky Sall interdit la coupe du bois et engage l’armée à…

La piste du bois prend de plus en forme dans la cause du massacre de Bofa Bayote du samedi 6 janvier dernier. En effet, le chef de l’Etat qui demande aux forces de défense et de sécurité de prendre toutes leurs dispositions pour lutter contre les bandes armées, a par ailleurs décidé de faire suspendre les autorisations de coupe de bois.



« …Le Président de la République demande au Gouvernement de diligenter dans les meilleurs délais toutes les enquêtes nécessaires en vue de mettre la main sur les auteurs directs de cet acte et leurs complices ; personnes qui seront recherchées, arrêtées, jugées et punies par la loi à la hauteur de leurs forfaits odieux », informe le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres.



Et dans la foulée, Macky Sall «demande aux forces de défense et de sécurité d’engager tous les moyens requis afin de neutraliser durablement toutes les bandes armées qui sévissent sur l’ensemble du territoire national».



Revenant sur les pillages des ressources forestières, le document informe : «Le président de la République demande au Gouvernement, de suspendre jusqu’à nouvel ordre, toutes les autorisations de coupe de bois et de procéder sans délai à la révision du Code forestier»