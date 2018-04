Casamance : Ousmane Niantang Diatta appelle ses frères du maquis à œuvrer pour la paix

Ils étaient nombreux à se donner rendez-vous à Fatick ce week-end, pour une cérémonie de récital de coran pour la paix au Sénégal, plus précisément en Casamance. Initié par la convergence d’idée autour de la République, Ousmane Niantang Diatta, un des responsables du Mouvement des Forces démocratiques de la Casamance (MFDC) a pris part à cette rencontre. Il a aussi appelé ses frères du maquis à d’avantage œuvré pour la guette de la paix.



«Je suis l’ambassadeur de la paix. Macky Sall est le sapeur-pompier de la paix. Donc, je demande au Président de redoubler d’efforts. Les frères qui sont dans la brousse, Salif Sadio est mon petit frère, je lui demande de continuer à forger la paix en Casamance. Et moi, Ousmane Niantang, je viens de signer le cesser le feu. Et les Krouma Sané et autres, je leur demande de redoubler d’efforts pour que la paix, toute la paix revienne en Casamance », a-t-il incité.



Ousmane Niantang Diatta a aussi déploré les cas de violence notés au sud du pays il y a de cela quelque temps. « Ce que nous voulons, c’est la paix en Casamance et dans le monde », déclare-t-il.