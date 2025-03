Casamance : le ministère de la microfinance vient en aide aux populations déplacées

Dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance » qui comporte 22 mesures, le ministère de la Microfinance est invité à « déployer les mécanismes appropriés d’appui et de conseil, en relation avec l’écosystème, dans le cadre de la mise en œuvre des actions et interventions au profit des déplacés », a indiqué DR Alioune Dione en marge de la cérémonie de lancement dudit programme. C'était en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, des élus territoriaux, des autorités administratives et des bénéficiaires.



C’est dans ce cadre qu’il a lancé, ce lundi, à Ziguinchor (sud) un programme de financement destiné aux populations déplacées de retour dans leurs villages. Dr Alioune Dione a annoncé que son département ministériel « a mobilisé une première contribution dans la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance, dont l’enveloppe globale s’élève à près de 400 millions de francs CFA ». Sur cette enveloppe, a-t-il détaillé, « un montant de 100 millions de francs CFA, sera débloqué aujourd’hui (lundi), au profit de 22 projets, destiné au financement d’investissements productifs des populations déplacées de retour. Elle est complétée par un lot d’équipements et de matériels d’allégement des travaux, au profit d’organisations d’une valeur de 114 millions FCFA », a ajouté Dr Alioune Dione.



Selon le ministre, « il s’agit d’apporter une contribution dans l’exploitation du potentiel économique au niveau des villages affectés douloureusement et durablement par les conséquences fâcheuses du conflit en Casamance. Ceci constitue, selon lui, « un moyen sûr d’apporter notre contribution, à la lancinante problématique de l’accès au financement des initiatives économiques portées par les groupes vulnérables au niveau de leur terroir ».



Il a précisé que le ministère de la Microfinance et l’Economie sociale et solidaire, en collaboration avec l’Agence nationale pour la relance des activités en Casamance (ANRAC) et Agropole Sud a mené une mission de ciblage et d’évaluation de 22 jours pour identifier les besoins réels d’investissement des porteurs de projets. « Ce travail minutieux a permis d’identifier 193 organisations bénéficiaires réparties dans 65 villages regroupant 17 communes de la région de Ziguinchor », a fait savoir Dr Dione.