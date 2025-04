Casamance : le président de la République annonce « un processus irréversible de réconciliation et de retour des déplacés »

À la veille de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé son engagement pour une paix définitive en Casamance. Dans son discours du jeudi 3 avril, il a annoncé des mesures concrètes pour la mise en œuvre des accords de paix et le retour des déplacés, dans le cadre du « Plan Diomaye pour la Casamance ».



Le chef de l’État a insisté sur la volonté du gouvernement de restaurer l’unité nationale et d’assurer un retour digne des populations ayant fui les violences. « Les efforts déployés pour la mise en œuvre des accords de paix en Casamance sont le témoin de notre attachement à notre vivre-ensemble, à notre fraternité restaurée et à l’unité profonde de la nation sénégalaise », a-t-il déclaré.



Ce plan marque une étape cruciale dans la réconciliation nationale, avec pour objectif de garantir la sécurité, la reconstruction et le développement socio-économique de la région.



Dans cette dynamique, le Président Bassirou Diomaye Faye a annoncé le lancement d’une grande concertation nationale, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, pour impliquer toutes les forces vives du pays. « J’accorde une importance particulière au dialogue social et à la concertation permanente avec toutes les composantes de notre société », a-t-il souligné.



Cette initiative inclut les autorités religieuses et coutumières, la société civile et le secteur privé, afin de créer un climat de confiance propice à une paix durable. Parallèlement aux efforts de pacification, le gouvernement mise sur des réformes structurelles pour garantir la stabilité du pays. À ce titre, les lois sur la transparence sont finalisées et seront bientôt soumises au Conseil des ministres.



Avec le « Plan Diomaye », l’État sénégalais entend tourner définitivement la page du conflit et ouvrir une nouvelle ère de paix et de prospérité pour la région.