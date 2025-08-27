Casamance : « les jeunes sont écartés de la politique de l'emploi des nouvelles autorités », selon Ousmane Goudiaby

Ousmane Goudiaby, président de la Fédération nationale des cadres libéraux, estime que les jeunes de la Casamance, qui ont joué un rôle déterminant dans l'accession au pouvoir du tandem Sonko-Diomaye, sont aujourd'hui écartés de la politique d'emploi des nouvelles autorités. Le responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds) a constaté que l'activité économique des jeunes se limite de plus en plus à la conduite de motos Jakarta. À cet effet, il demande au gouvernement d'intégrer une véritable politique de promotion de l'emploi des jeunes dans le plan pour la Casamance.



Dans une interview accordée à la Rfm, Ousmane Goudiaby a déclaré : « J'ai remarqué que la région, depuis les dernières élections et les événements de 2021 à 2024, qui ont conduit à l'élection du Pastef, paie un lourd tribut, comme d'autres régions du sud du Sénégal. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de politique réelle pour les jeunes. Je les vois toujours continuer à se limiter à la conduite de motos Jakarta, alors que les routes ne sont même pas en bon état pour que cette activité s'exerce normalement. Je pense qu'il est temps d'aller vers des solutions et des plans d'action concrets ».



Selon lui, « le plan doit couvrir l'aspect de la richesse et de l'emploi. Je pense aussi que, sur le plan des infrastructures, il y a des choses à dire et à faire. Concernant l'emploi des jeunes, nous n'avons encore rien vu. Les jeunes, y compris les jeunes filles sont toujours menacés par l'exode rural, car ils sont obligés, pendant les vacances, d'aller dans les centres urbains comme Dakar pour trouver de l'emploi. Cela devrait s'arrêter au niveau de la Casamance, qui est une région potentiellement riche. Une véritable politique est donc nécessaire ».



Il a conclu par cette remarque : « Nous ne voulons pas qu'on passe notre temps à nous exposer des problèmes. Nous voulons un régime doté de solides compétences pour cette région de la Casamance ».