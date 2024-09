Casamance : les populations de Effock, Youtou et Emaye sensibilisées sur les dangers des mines

Les populations de Effock, Youtou et Emaye de la commune de Santhiaba Manjacque (Sud) ont bénéficié de séances de sensibilisation conduites par les éléments de la Zone militaire N°5, rapporte la Direction de l'Information et des Relations Publiques de l'armée (DIRPA).



Selon la DIRPA, ces activités sont à inscrire dans le cadre de l’accompagnement pour le retour des populations dans leurs villages. « Ils ont invité les habitants à toujours signaler les objets suspects rencontrés et à ne jamais les manipuler », souligne-t-elle.