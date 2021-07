Casamance : près de 500 kg de chanvre indien saisi par la Légion sud de la Gendarmerie nationale

Le commandant de la Légion sud de gendarmerie a mené des opérations de lutte anti-drogue basées sur des informations faisant état d'un trafic intense de chanvre indien dans le secteur de Thionck Essyl. C'est ainsi qu'une grande quantité de drogue estimée à 245 kilogrammes de chanvre indien a été saisie dans les environs du village de Kagnobon dans la commune de Diégoune, département de Bignona.



L'opération a ciblé le lieu de regroupement de la drogue avant son transfert. Une intervention rapide et efficace de la brigade de gendarmerie de Thionck-Essyl, renforcée par un peloton de l'Escadron de surveillance et d'intervention (Esi) de Ziguinchor stationné à Bignona a permis d'arrêter un convoyeur qui assurait la sécurisation du stock de drogue avant l'organisation de son transfert.



Selon le communiqué des pandores, l'interpellation du convoyeur ainsi que la découverte de la drogue conditionnée dans huit (08) grands sacs dissimulés à divers endroits, a été faite grâce à la collaboration des populations qui sont en grande partie à l'origine de ce succès, note le communiqué.



Les opérations de lutte contre le trafic de chanvre indien dans la partie sud ont été intensifiées suivant les instructions particulières du général de Division Moussa Fall, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.



A signaler que le 21 juin 2021 dernier, la brigade territoriale de Diouloulou avait procédé à la saisie de 237 kg de chanvre indien et l'interpellation de 02 trafiquants et une pirogue avec un moteur hors-bord saisie dans la zone de Niafran, arrondissement de Kataba 1, département Bignona.