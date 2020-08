Casamance : trois (3) jeunes retenus par des hommes non-encore identifiés dans la forêt de Bissine

Des jeunes, au nombre de vingt-et-un (21) ont été kidnappés par un groupe de personnes armées, non encore identifié, dans la forêt de Bissine, en Casamance, dans le sud du pays. Parmi eux, dix-huit (18) ont été libérés et trois (3) autres toujours retenus.



Selon la Rfm qui donne l’information, ces jeunes étaient partis chercher du Saba senegalensis (made, en wolof). Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur des gens armés.