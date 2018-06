Case des Tout-petits : les animateurs polyvalents en grève de la faim illimitée

Les animateurs polyvalents de la Case des Tout-Petits ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail.



«Nous avons pris la décision de faire une grève de la faim illimitée. Nous ne comptons pas arrêter tant que nous n’aurons pas gain de cause», a expliqué le porte-parole des animateurs polyvalents. Et, d'ajouter «parmi nous, il y a des agents qui sont à leur cinquième, sixième, voire septième année, et ils n’ont Toujours pas bénéficié d’une formation».



Faisant le décompte des animateurs polyvalents des qui se trouvent à l’intérieur du pays, Mamadou Saliou Diallo d’informer : «nous avons fait un récapitulatif qui tourne autour 244 animateurs polyvalents qui sont laissés en rade».



Poursuivant, il ajoute «nous nous sommes donnés rendez-vous à Dakar. Et, une délégation est venue pour rencontrer les autorités notamment notre directrice (Thérèse Faye Diouf, ndlr) pour qu’elle puisse parler avec nous tout en lui adressant une demande d’audience. Mais notre grande surprise, il y a pas eu de réponse favorable », peste-t-il sur les ondes de la Rfm



Ces travailleurs de la Case des tout-Petits clament leur détermination ce, malgré que certains parmi eux, dix (10) agents polyvalents avec deux (2) nourrissons.