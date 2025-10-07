Réseau social
CdM U20 : la France va avoir un renfort de poids



Depuis plus d’une semaine, la Coupe du monde U20 a débuté au Chili. Disposant d’un beau vivier, la France s’est qualifiée pour les 8es de finale  en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes après deux victoires en poules. Opposés au Japon lors du prochain tour, les Bleuets pourront compter sur une arrivée de choix dans les prochains jours.
En effet, d’après les dernières informations de L’ÉquipeSaïmon Bouabré  devrait rejoindre les hommes de Bernard Diomède en Amérique du Sud après avoir été autorisé par Neom à s’y rendre. Un renfort de choix avant la rencontre face aux Japonais qui aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi.
Mardi 7 Octobre 2025 - 14:41


