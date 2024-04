« Ce n’est pas obligatoire d’observer une parité dans le gouvernement » (Pape Mamadou Diop)

Invité de l’émission « Midi keng » sur PressAfrikTV, ce mercredi, Pape Mamadou Diop a jugé « suffisant » le nombre de femmes présent dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et du Président Bassiroy Diomaye Faye.

« Il est nulle part écrit qu’il faudra observer la règle de parité dans un gouvernement, du moins au Sénégal. S’il y a des femmes dans la liste, je suis totalement d’accord. La représentativité est existante. Avec quatre femmes dans le nouveau gouvernement, je pense que c’est suffisant », a-t-il justifié, aisément.



Dans le gouvernement de Sonko 1, Yacine Fall occupe le ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Khady Diène Gaye hérite du portefeuille des Sports, de la jeunesse et de la culture. Maïmouna Dièye et Fatou Diouf commandent respectivement le ministère de la famille et des solidarités et celui des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires.



Selon Pape Mamadou Diop, la question sur la représentativité des femmes est ailleurs. Il explique : « La question qu’il faut se poser c’est le rôle et la présence des femmes dans les partis politiques sénégalais. Si on compte le nombre de leaders femmes dans ces instances, c’est très moindre ».



"L’essentiel, poursuit-il, est d’encourager les femmes de s’engager dans ce sens. En tout cas, nous, à Bambey, avons toujours su intégrer les femmes dans la gestion des affaires, notamment dans nos différents cadres".