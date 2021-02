Ce qui est reproché à l'épouse de Birame Soulèye Diop, administrateur du Pastef

L'épouse de Birame Soulèye Diop, administrateur du Pastef, parti de l'opposant, Ousmane Sonko, a été placée en garde à vue lundi soir, après son arrestation alors qu’elle se rendait au travail.



Elle poursuivie pour « envoi de messages offensants à de hautes autorités de l’État » provenant d’un téléphone qu’elle détenait. Un ministre d’État et une autre autorité, auraient reçu ces messages des téléphones que détenaient l’épouse de Birame Soulèye Diop et Abass Fall, le coordinateur de Pastef Dakar. Ils ont été géolocalisés et les enquêteurs les ont arrêtés. Ils sont tous les deux placés en garde à vue.



Depuis l’éclatement de l’affaire du salon « Sweet Beauté Spa », plusieurs autorités auraient reçu des « messages d’insultes et de menaces de mort ». On apprend que plus de 50 plaintes ont été déposées à la Police pour « insultes et autres éléments audios de militants de Pastef à l’endroit des autorités et d’autres citoyens ».



Ces arrestations répétées font suite aux manifestations qui ont eu lieu lundi. En effet, des militants et sympathisants de Ousmane Sonko, accusé de "vols répétitifs avec arme à feu et menaces de mort", par une jeune masseuse, s'étaient réunis devant son domicile à Dakar, pour lui exprimer leur soutien dans cette affaire qu'ils considèrent comme un "complot politique". La manifestation a été dispersée par la police, car étant interdite en cette période de pandémie.