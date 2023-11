"Ce vote est une farce" : Lionel Messi se fait allumer par un ancien vainqueur du Ballon d'Or après son nouveau sacre !

Un ancien parisien défend Messi

Il y avait comme un sentiment de déjà vu lundi 30 octobre sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris. Pour la huitième fois de son immense carrière, Lionel Messi a obtenu le Ballon d'Or. Un record absolu pour un seul et même joueur, tandis que son rival de toujours, Cristiano Ronaldo , est resté bloqué à 5. C'est très certainement le dernier que remportera l'Argentin de 36 ans, parti jouer aux États-Unis après avoir fait l'essentiel de sa carrière en Europe. Auteur d'une saison moyenne avec le Paris Saint-Germain, celui que l'on surnomme la pulga (la puce en espagnol) a remporté la Coupe du monde avec l'Argentine, ce qui a clairement fait la différence au moment des votes.Juste après son nouveau sacre, un membre de la famille princière de Monaco s'est lâché et a descendu en flammes Lionel Messi , mais visiblement il n'est pas le seul à être dans l'incompréhension. Vainqueur du Ballon d'Or en 1990, Lothar Matthäus n'a pas hésité à donner son sentiment et l'Allemand est loin d'être ravi de voir l'Argentin l'emporter une nouvelle fois. "Sur la saison, (Erling) Haaland a fait mieux que Messi. Cette récompense n'est pas méritée. C'est la preuve que la Coupe du monde compte plus que tout. Pour moi, personne n'a fait mieux que Haaland, il a été le meilleur sur la saison entière. Il a remporté des titres importants avec City, en battant des records", a-t-il déclaré sur Sky Sport Allemagne, avant d'ajouter : "Ce vote est une farce, même si j'ai toujours été fan de Messi."Lothar Matthäus estime donc que le Ballon d'Or aurait dû revenir au Norvégien, auteur d'une saison stratosphérique. Une sortie forcément beaucoup commentée en Argentine et le quotidien Diario Ole l'a reprise sur son compte Instagram, ce qui a fait réagir un coéquipier de Lionel Messi, mais également un très bon ami qui a joué avec lui à Paris. Dans la section commentaire de la publication, Angel Di Maria a répondu à sa manière aux propos de l'ancien footballeur allemand. "Qu'il aille pleurer ailleurs", lui conseille l'ancien coéquipier de Kylian Mbappé Le huitième Ballon d'Or de Lionel Messi continue de faire parler, mais le champion du monde peut compter sur ses coéquipiers pour prendre sa défense.