Célébration de l'indépendance: Macky Sall veut un défilé "grand format" pour le 04 avril 2023

On se dirige vers un défilé « grand format » pour la célébration de l'Indépendance le 04 avril. Le président de la République Macky Sall, par ailleurs Chef suprême des armées entend en effet faire organiser un gigantesque défilé militaro-civil sur le boulevard du général de Gaulle (ex-Allées Centenaire) à Dakar où les travaux du projet de Bus Rapid Transit (Brt) avaient réduit la fête de l’année 2022 en une simple prise d’armes à la place de l’Indépendance.



Ce ne devrait pas être le cas cette année puisque, selon le journal « Le Témoin », le gouverneur de Dakar ainsi que le directeur des Travaux publics (ministère) et le concessionnaire du Brt auraient pris l’engagement d’accélérer les travaux afin de livrer le boulevard du général de Gaulle en toute beauté afin d’accueillir le traditionnel défilé militaro-civil marquant la fête de l’Indépendance.



Contrairement à certains qui disaient que l’avenue Bourguiba (Sicap/Castors) pourrait abriter le défilé comme en 1969 où la tribune officielle avait été installée en face du stade Demba Diop, le défilé retrouve ses quartiers dans ce grand boulevard qui jouxte les cités de Centenaire-Gibraltar et donne sur la place de la Nation (ex-Obélisque) où est dressée la tribune officielle.



Joint par « Le Témoin », Colonel Moussa Coulibaly, directeur de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa) confirme : « Oui, un défilé populaire militaro-civil dit « Grand format » sera organisé sur le boulevard du Général de Gaulle à Dakar. En dehors du défilé militaire et paramilitaire, toutes les autres composantes de la Nation à savoir les élèves, les étudiants, les sportifs et autres corps de métier vont prendre part aux festivités du 04 avril prochain » a-t-il fait savoir.



Le thème de cette année sera celui de la dernière édition de la Journée des Armées : « Forces armées et préservation de ressources naturelles ». En parfaite adéquation avec le thème retenu, les préparatifs vont bientôt commencer ! Dans les garnisons comme dans les écoles, les moniteurs et artistes comptent démarrer les créations chorégraphiques et les répétitions des mouvements d’ensemble pour que la gigantesque parade civile et militaire soit à la dimension du 63 anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale, rapporte le journal.



Ce sera le dernier défilé d 04 avril de Macky Sall en tant que président de la République puisqu'il va terminer son second er dernier mandat à la tête du Sénégal en février 2024.