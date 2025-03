Célébration de la Journée Internationale de la Femme : le Sénégal bénéficiera d’une usine de production de serviettes hygiéniques réutilisables

Dans le cadre de la célébration anticipée de la Journée Internationale de la Femme (JIF 2025), la CEDEAO et le ministère de la Famille et des Solidarités du Sénégal ont signé un Accord de Partenariat pour la mise en place d’une unité de production de serviettes hygiéniques. Cette initiative du Centre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le Développement du Genre (CCDG), vise à améliorer l’accès aux produits d’hygiène menstruelle pour les femmes et les jeunes filles, en renforçant l’autonomisation des femmes tout en luttant contre l’abandon scolaire.



Lors de la cérémonie qui s’est tenue ce mercredi 5 mars à Dakar, Zelma Nobre Fassinou, représentante permanente de la CEDEAO au Sénégal, a insisté sur les conséquences liées à l’accès limité aux serviettes hygiéniques. « Dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, et particulièrement menstruelle, le manque de serviettes hygiéniques a un impact considérable sur la performance des filles à l'école en raison de leur absence répétée. Cette situation brise chaque année le rêve de plusieurs filles d'obtenir une scolarisation adéquate, a-t-elle insisté».



Face à ce constat, « la CEDEAO a prévu la construction de trois unités de production de serviettes hygiéniques et de couches-culottes réutilisables dans l’espace CEDEAO, dont une au Sénégal. » L’objectif est de réduire la dépendance aux importations et de garantir une production locale à moindre coût, particulièrement en milieu scolaire et pour les femmes les plus vulnérables.



Cette usine, qui verra le jour au Sénégal, ne se limite pas à la production de serviettes hygiéniques. À en croire Pr Fatou Sow Sarr, ce projet s’inscrit dans une vision plus large d’autonomisation économique et de protection sociale.



« En plus de produire des serviettes hygiéniques accessibles, l’unité créera des emplois pour les femmes victimes de fistules obstétricales et offrira des stages professionnels aux jeunes filles. Elle contribuera aussi à la lutte contre le décrochage scolaire en garantissant aux adolescentes des produits d’hygiène adaptés. »



Sur le plan environnemental, cette initiative répond à une double préoccupation en premier à réduire l’impact écologique des serviettes hygiéniques jetables, responsables d’une quantité importante de déchets non biodégradables. Et à favoriser l’accès à des produits réutilisables et durables, adaptés aux besoins des adolescentes et des personnes âgées souffrant d’incontinence.



Disparités de genre



La Journée internationale de la femme (JIF), célébrée chaque 8 mars, est l’occasion de dresser un bilan sur la situation des femmes à travers le monde et d’appeler à des actions concrètes en faveur de l’égalité des sexes. En 2025, cette célébration revêt une importance particulière en Afrique de l’Ouest, le thème retenu par les Nations Unies : « Pour toutes les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation. »



Pour Pr Fatou Sow Sarr, Commissaire du Développement Humain et des Affaires Sociales Commission de la CEDEAO, cette mobilisation est essentielle. « La Journée internationale de la femme célèbre les droits des femmes et des filles du monde entier. Elle nous donne l'occasion d'apprécier les avancées réalisées […], mais les femmes et les filles continuent à se heurter à d’immenses obstacles », a-t-elle déploré.



En effet, malgré des progrès notables, les disparités de genre restent préoccupantes dans la région. Une étude réalisée en 2023 par le CCDG révèle que 58 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ayant été en couple ont subi au moins une fois des violences sexuelles et/ou physiques de la part d’un partenaire intime.



Face à cette situation alarmante, la CEDEAO a renforcé ses actions en formant, en 2024, plus de 30 acteurs du secteur de la santé et 33 juristes sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre (VBG).

« Ces chiffres démontrent que les inégalités entre les sexes et la discrimination à l’égard des femmes ont atteint des niveaux critiques en Afrique de l’Ouest », a affirmé Pr Fatou Sow Sarr.



L’année 2025 marque également le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui reste une référence en matière de droits des femmes.