Centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba : Serigne Mountakha remet 100 millions de FCFA au Khalife de Darou Khoudoss

La célébration du Centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul est prévue du 13 au 27 juillet 2024, coïncidant avec le Magal de Darou Khoudoss. Cette commémoration revêt une importance capitale pour la communauté mouride, symbolisant à la fois un héritage spirituel profond et un moment de rassemblement et de dévotion intense.

Pour marquer dignement cet évènement, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, rapporte son porte-parole a remis hier dimanche un chèque d’une valeur de 100 millions FCFA au khalife de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké.



La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités influentes telles que Serigne Moustahine, l’ancien ministre Khadim Diop, secrétaire de Serigne Mountakha, ainsi que des membres du comité de pilotage, représentés notamment par Serigne Cheikh Aziz Serigne Ousmane Gaïndé Fatma et Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, parmi d’autres chefs religieux éminents.

Cette année, le comité d’organisation de cet événement prévoit des festivités grandioses à Dakar, Louga, Diourbel et Touba