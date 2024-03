Centrafrique: arrestation de l'un des leaders de l'opposition à l’aéroport de Bangui

Ce dimanche 3 mars 2024, Crépin Mboli Goumba a été arrêté à l’aéroport de Bangui (Centrafrique), alors qu’il s’apprêtait à voyager pour Douala au Cameroun. Il effectuait les formalités aéroportuaires quand lui et sa femme ont été interpellés par des éléments des forces de l’ordre. Il était environ 13h50 (heure locale).



Pour quel motif ?

Conduits au commissariat du Ier arrondissement, ils ont - par la suite - été transférés à l'Office centrafricain de répression du banditisme (OCRB). Sa femme a été relâchée quelques heures après. Hier soir on ignorait toujours le motif de son arrestation. Il y a environ dix jours, cet avocat du barreau de Centrafrique s’en était pris à la justice affirmant que celle-ci est corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie.



Mainmise

Il avait également dénoncé la mainmise du ministre de la Justice sur le travail des acteurs judiciaires, ou encore le non-respect des textes pour des intérêts individuels. Mis en cause, le ministre avait promis de réagir. Quelques jours plus tard, le parquet de Bangui annonçait l'ouverture de poursuites judiciaires contre plusieurs avocats, accusés de sorties médiatiques intempestives.