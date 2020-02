Centrafrique: la Minusca aux prises avec le FPRC à Birao

Avançant vers le camp de déplacés internes et celui de la Minusca – tous deux sont collés –, la force onusienne et l’armée centrafricaine se sont engagées contre le FPRC. La situation reste tendue dans Birao mais selon le préfet, le groupe armé a été mis en déroute et repoussé de la ville. Au moins trois éléments du FPRC auraient été tués au cours de ces combats qui ont cessé vers midi.



Les éléments armés du FPRC positionnés à une vingtaine de kilomètres de la ville avaient entrepris de se rapprocher ce jeudi 13 février. Des combats qui avaient permis au groupe d’avancer à moins de 10 kilomètres de Birao. Deux mirages français venus de Ndjamena au Tchad avaient effectué une mission d’appui aérien rapproché à la demande de la Minusca afin de dissuader l’offensive sur la ville.