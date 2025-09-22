Centrafrique: le BRDC dénonce un «double-jeu» du gouvernement sur l'accord du dialogue politique

En République centrafricaine, les opposants du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC) s’interrogent : les autorités jouent-elles un double jeu autour du dialogue politique promis ? Ce processus est attendu depuis une réunion, le 2 septembre 2025, entre les leaders de la plateforme et le Premier ministre, Félix Moloua.



Il y a une semaine, le BRDC a transmis au gouvernement ses propositions sur le format et l’organisation du dialogue, incluant la désignation d’un médiateur neutre et un mécanisme de suivi des éventuels accords. Mais depuis, silence radio. Pendant que les opposants attendent une réponse, l’Autorité nationale des élections (ANE) poursuit son chronogramme initial en vue du quadruple scrutin prévu dans un peu plus de trois mois, alors qu'ils demandent justement une refonte de l'ANE.