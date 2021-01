Centrafrique: les voix s’élèvent pour alerter sur le «cycle de violence»

MSF dénonce dans un communiqué le meurtre de l’un de ses employés lors d’une attaque perpétrée le 28 décembre. À Grimari, un camion de transport public est pris à partie, une vingtaine de civils sont blessés, l’employé de MSF décède des suites de ses blessures. L’organisation souligne qu’une fois de plus la population est « prise au piège », « victime de ce cycle de violence sans fin ». Médecins sans frontière assure dans ce contexte difficile poursuivre sa mission.



L’ambassade américaine s’est dite elle aussi « gravement préoccupée par les niveaux croissants de violence, d’insécurité et de criminalité ». Elle appelle au respect des acteurs humanitaires et à leur accès sur le terrain afin d’assurer leur mission.



Un peu plus tôt dans la semaine, c’est le CICR qui lançait une alerte après qu’une de ses bases a fait l’objet d’attaques. Les États-Unis appellent au respect du « travail vital » des humanitaires. Les organisations internationales estiment que plus de la moitié de la population à un besoin urgent d’assistance humanitaire.