Centrale à charbon de Bargny : le Rapen annonce une nouvelle plainte contre l’Etat

Après une première plainte déposée en 2016, le Réseau des associations pour la protection de l’environnement et de la Nature (Rapen) et les communautés impactées, vont à nouveau traîner l’Etat du Sénégal devant la justice. L’annonce a été faite lors de leur conférence tenue mardi 26 mars pour dénoncer l’implantation de la Centrale à charbon de Bargny qui, selon eux, contribue à une mort lente et certaine des Bargnois.



Ils ont dénoncé entre autres griefs, le financement des banques (Bad, Boad, Fmo) pour la finition et la marche de la centrale. Pis, le coordonnateur du Rapen de pester : «Ces banques se sont basées essentiellement sur de fausses informations du maire de Bargny et de la Compagnie d’électricité du Sénégal (Ces) ».



Fadel Wade de poursuivre : «Les tests effectués sur les lieux révèlent que les habitants de la zone sont sous la menace d’une mort lente que procurent l’oxyde de carbone, le mercure, le plomb et la poussière cancérigène. Des fléaux notés dans l’exploitation du charbon par la centrale ».



Face à ce que la population de Bargny appelle des « agressions », les communautés impactées ont réclamé l’arbitrage du président de la République qui est le seul « garant de la souveraineté nationale, de la survie et de la santé ».