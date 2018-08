Centrale à charbon de Bargny : les activités démarrent en septembre prochain

La Centrale à charbon de Bargny va démarrer ses activités en Septembre prochain. L’annonce a été fai t e par le directeur d'exploitation de la centrale, Eric Lomé.



«On a pas mal avancé dans les travaux. Et la nouvelle c’est que les activités de la centrale vont démarrer en Septembre prochain », annonce-t-il. Avant de se réjouir de l’avancée des discussions entreprises avec la population de Bargnny et de Sendou qui marquent leur désaccord pour ce projet.



«Déjà les craintes on les a partagées avec les habitants de Bargny. Et la plupart d’entre eux ont déjà compris nos objectifs pour cette centrale», informe le directeur d'exploitation de ladite entreprise. «De toute façon, précise-t-il, nous allons essayer de respecter toutes les promesses faites à cette population parce que déjà les organisations internationales de même que celles administratives de l’Etat du Sénégal nous surveillent».



De son côté, le responsable environnement de la centrale à Charbon rassure, Badara Guèye fai t savoir que : «du côté environnementale, on peut ne pas avoir des craintes parce que toutes les dispositions ont été prises pour éviter toute pollution».



Eric Lomé et ses hommes promettent aux populations de Bargny et de Sendou de respecter les normes «sociétales d'entreprise», renseigne la Rfm.