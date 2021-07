Centre de vaccination stade LSS: plus de 400 personnes ont déjà reçu le vaccin Jonhson Jonhson ce mercredi

C’est la ruée vers le nouveau centre de vaccination installé au stade Léopold-Sédar-Senghor (LSS). Les populations sont venues nombreuses se faire vacciner. Selon la responsable de l’Education et de l’Information pour la Santé du District Nord qui regroupe les communes de Cambérène, Patte d’Oie, Grand Yoff et Parcelles Assainies, plus de 400 personnes ont déjà été vaccinées ce mercredi. Elle invite la population à se faire vacciner. Car dit-elle, « le vaccin permet de renforcer la protection par rapport a cette maladie ».



« Le District Nord couvre les communes de Camberène, Patte d’Oie, Grand Yoff et Parcelles Assainies. Cette initiative fait partie des mesures préventives par rapport à la maladie de Covid-19. Et la région médicale en collaboration avec les partenaires a jugé nécessaire de faire profiter à toute la population ces séries de vaccinations. Et puisqu’on a vu qu’il y avait un rush au niveau des structures sanitaires, on a jugé nécessaire d’ouvrir ce centre de vaccination ici au Stade L.S.S. Pour que la population puisse se vacciner tout en respectant les mesures barrières », a indiqué Siring Doumbia, responsable de l’Education et de l’Information pour la Santé du District Nord.



Toutefois, elle prévient que les personnes vaccinées ne sont pas dispensées des mesures barrières. « Il n’est pas dit parce qu’on est vacciné, il ne faut pas respecter les mesures barrières. Même étant vacciné, il faut continuer à respecter les mesures barrières. Je veux dire le port du masque correct qui doit couvrir la bouche, le nez et le menton, se laver les mains et aussi le respect de la distanciation. Aujourd’hui nous avons utilisé le Johnson & Johnson qui est une seule dose. Et toute personne âgée de 18 ans, et plus, peut bénéficier de cette vaccination », dit-elle.



Plus de 400 personnes vaccinées depuis ce mercredi matin

Poursuivant ses propos, la blouse blanche d’ajouter : « Il faut continuer à discuter, communiquer avec la population, continuer la sensibilisation, faire comprendre à la population que cette vaccination est pour leur bien, pour renforcer la protection par rapport à cette maladie. C’est une initiative qui porte ses fruits. Depuis ce matin, avant de commencer le vaccin, on était à plus de 300 personnes inscrites. Présentement, si on se fie aux listes, nous avons dépassé les 400 personnes ».



Venu prendre son vaccin, ce Sénégalais qui a préféré garder l’anonymat, conseille la population d'aller se faire vacciner pour éviter ce qui s’est passé en Europe. « Je suis venu pour me faire vacciner comme tout le monde. Si l'occasion se présente, il faut tout faire pour se vacciner. Le vaccin seul ne suffit pas, il faut aussi respecter les mesures barrières. Les cas augmentent et les personnes tombent malades. On ne souhaite pas ce qui s'est passé en Europe se reproduise ici, ce serait la catastrophe. C'est à la population de se lever en premier. L’État a mis à notre disposition des vaccins, qu'on aille se faire vacciner. C'est ce que je conseille aux Sénégalais », a-t-il indiqué.



Il faut noter qu’aujourd’hui, mercredi 28 juillet 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé sur 3 310 tests réalisés, 763 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 23,05 %. Selon le ministère de la Santé, 07 décès ont été enregistrés le mardi 27 juillet 2021. À ce jour, 59 286 cas ont été déclarés positifs dont 46 038 guéris, 1307 décédés, et donc 11 940 sous-traitements.