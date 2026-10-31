Cérémonie d’ouverture JOJ 2026 : Le Président Bassirou Diomaye Faye accueille son homologue bissau-guinéen

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accueilli ce samedi matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor le Président de la transition de la République de Guinée-Bissau, le Général Horta Nta. Les deux chefs d'État se sont entretenus au Pavillon présidentiel.



Selon une note de la Présidence du Sénégal, le président bissau-guinéen prendra part au Sommet de Dakar sur le sport et le développement durable, puis à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse au stade Abdoulaye Wade. Il rejoint ses homologues de la Sierra Leone et de la Mauritanie, arrivés la veille.



“Cette présence des pays frontaliers autour du chef de l'État traduit la vitalité des relations de bon voisinage que le Sénégal entretient dans la sous-région et la confiance que ses partenaires placent en lui pour accueillir le premier rendez-vous olympique du continent”, souligne la Présidence.