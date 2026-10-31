ROAD 2026 : le CORED et ses homologues débattent sur les défis de l’autorégulation en Afrique de l’Ouest

Une délégation du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), dirigée par son président Ousmane Ibrahima Dia, a participé à la Rencontre ouest-africaine des organes d’autorégulation des médias (ROAD 2026). L’événement s’est tenu à la Maison des Médias de Cotonou, au Bénin, les 29 et 30 octobre 2026.



D’après le CORED, qui a relayé l’information sur sa page Facebook, des représentants du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo ont échangé pendant deux jours sur leurs expériences et sur les principaux défis de l’autorégulation dans la sous-région : démocratie, liberté de la presse, situation et difficultés des instances, corégulation avec les autorités nationales de régulation, ainsi que mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement des conseils déontologiques.



Les discussions ont particulièrement porté sur trois enjeux stratégiques :



• L’harmonisation des pratiques et le renforcement des instances d’autorégulation en Afrique de l’Ouest ;

• La consolidation de leur autonomie institutionnelle et financière ;

• L’avenir de la coopération régionale, à travers la réactivation du RIAAM ( Réseau des instances africaines d'autorégulation des médias) ou la création d’un nouveau cadre sous-régional.



Au-delà du partage d’expériences, cette rencontre pose une question essentielle : comment bâtir des instances d’autorégulation indépendantes, crédibles et suffisamment fortes pour défendre la liberté de la presse et promouvoir une pratique responsable du journalisme en Afrique de l’Ouest ?