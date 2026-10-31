Rwanda : 533 condamnés pour génocide libérés après avoir purgé leurs peines de prison

Le Rwanda a libéré au moins 533 personnes condamnées pour des crimes commis lors du génocide de 1994 contre les Tutsi, après qu’elles ont purgé leurs peines de prison, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères du pays.



Olivier Nduhungirehe a indiqué que les prisonniers libérés avaient « rejoint des dizaines de milliers d’autres personnes, qui ont été remises en liberté au cours des 25 dernières années ».



Le ministre de l’Unité nationale et de l’Engagement civique, Jean-Damascène Bizimana, a précisé que les personnes concernées avaient suivi une formation à la réhabilitation avant leur libération, afin de préparer leur réintégration dans la société.



Il a mis en garde les anciens détenus contre toute promotion de l’idéologie du génocide, toute incitation aux divisions ethniques ou toute autre infraction susceptible de les conduire à nouveau en prison.



Plus de 100 000 personnes condamnées pour le génocide de 1994



Plus de 100 000 personnes ont été condamnées pour des crimes commis lors du génocide de 1994 contre les Tutsi au Rwanda.



Plus d’un million de personnes, principalement des Tutsi et des Hutu modérés, ont été tuées au cours des massacres, qui ont duré environ 100 jours.



Le gouvernement rwandais a eu recours aux tribunaux traditionnels Gacaca pour juger les crimes commis pendant le génocide.



Créées en 2002, environ 12 000 juridictions communautaires ont fonctionné à travers le pays et examiné près de 1,9 million d’affaires.



Le génocide a été déclenché après la destruction, le 6 avril 1994, de l’avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira. L’appareil avait été touché par une roquette, tuant toutes les personnes à bord.​​​​​​​



Cet événement a déclenché des massacres de masse perpétrés par des extrémistes hutu.