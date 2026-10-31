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Nianing : la gendarmerie met la main sur 205 kg de chanvre indien



Nianing : la gendarmerie met la main sur 205 kg de chanvre indien
Le vendredi 30 octobre 2026, la Brigade de proximité de Nianing a saisi 205 kilogrammes de chanvre indien sur une plage située non loin de l’hôtel RIU Baobab.

D’après la Gendarmerie nationale, les gendarmes sont intervenus après avoir été alertés de la présence de colis suspects sur les lieux. Une fouille minutieuse a permis de mettre au jour six colis et vingt paquets de chanvre indien, pour un total de 205 kilogrammes : cinq colis de 30 kilogrammes chacun, un colis de 35 kilogrammes et vingt paquets pesant ensemble 20 kilogrammes.

La marchandise a été transportée à l’unité. L’enquête se poursuit.
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Moussa Ndongo

Samedi 31 Octobre 2026 - 12:13


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