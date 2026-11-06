JOJ Dakar 2026 : basketball 3x3 masculin l'équipe du Sénégal de s'impose 16 à 13 face à l'Algérie

L'équipe du Sénégal de basketball 3x3 masculin a réussi son entrée en matière aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en battant la formation d'Algérie sur le score de 16 à 13. Cette première victoire entérine le bon démarrage des Lionceaux dans le tournoi international.



Les joueurs de la sélection nationale ont exprimé leur volonté d'analyser cette rencontre afin de corriger les erreurs commises sur le terrain. L'effectif conserve une concentration maximale pour aborder la suite de la compétition et poursuivre cette dynamique positive dans l'épreuve.