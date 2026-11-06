JOJ Dakar 2026 : la cavalière Eden Kazoum décroche la médaille de bronze et vise le titre individuel ce 6 novembre

La cavalière sénégalaise Eden Kazoum a décroché la médaille de bronze de l'épreuve par équipes de saut d'obstacles ce jeudi 5 novembre 2026 sur la piste du Centre équestre de Diamniadio. Intégrée au collectif de la Team Afrique, l'athlète a partagé ce podium continental avec le Sud-Africain Bo Reed, l'Égyptien Yassin El Bassiuony et le Marocain Ghali Bougja.
Cette distinction couronne un parcours équestre marqué par un titre de championne du Sénégal junior obtenu en 2025 et un succès au Grand Prix des Écuries Hann Marinas en catégorie Nationale 2 décroché en janvier 2026. Eden Kazoum avait validé son billet pour l'épreuve olympique lors du World Jumping Challenge disputé en mai 2025.
Engagée dans les phases finales, la cavalière sénégalaise dispute la finale individuelle de saut d'obstacles ce vendredi 6 novembre 2026 au Centre équestre de Diamniadio.
Cette distinction couronne un parcours équestre marqué par un titre de championne du Sénégal junior obtenu en 2025 et un succès au Grand Prix des Écuries Hann Marinas en catégorie Nationale 2 décroché en janvier 2026. Eden Kazoum avait validé son billet pour l'épreuve olympique lors du World Jumping Challenge disputé en mai 2025.
Engagée dans les phases finales, la cavalière sénégalaise dispute la finale individuelle de saut d'obstacles ce vendredi 6 novembre 2026 au Centre équestre de Diamniadio.
Autres articles
-
Immersion olympique : le ministère de l’Éducation nationale accueille les tout-petits de Diourbel aux JOJ Dakar 2026
-
JOJ Dakar 2026 : le nageur égyptien Zain Ali décroche sa troisième médaille d'or sur le 200 m papillon
-
JOJ Dakar 2026 : basketball 3x3 masculin l'équipe du Sénégal de s'impose 16 à 13 face à l'Algérie
-
JOJ Dakar 2026 : le tir à l'arc fait son entrée au programme de la journée du vendredi 6 novembre
-
Bayern Munich et sélection nationale : Bara Sapoko Ndiaye rechausse ses crampons après son opération mais manque la liste des 25