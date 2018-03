Cérémonie de graduation de l’UVS : Mary Teuw Niane annonce 4 milliards pour la construction de huit ENO.

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) a organisé ce samedi au Grand Théâtre une cérémonie de graduation pour la sortie de sa première promotion composée de 400 étudiants. Une cérémonie présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane qui a annoncé lors de son discours le démarrage des travaux de la construction de huit Espace Numérique Ouvert (ENO) pour un financement de 4 milliards 800 millions Fcfa décaissés par l’ARTP (Agence de régulation des télécommunications et postes).



« Je réserve une mention spéciale à M. Abdou Karim Sall, Directeur Général de l’ARTP pour avoir financé pour un montant de 4 milliards 800 millions 8 ENO. J’ai le plaisir de vous annoncer que les travaux des 5 premiers ont démarré ou le seront dans quelques jours. Il s’agit des ENO d’Oussouye, Bignona, Orkodiéré, Podor et de Keur Massar. Ça, c’est pour l’année 2018. Evidemment, 2019, on aura un autre ENO, 2020 un autre ENO et 2021 un autre ENO grâce à son soutien», indique le ministre.



L’ARTP paye la connexion internet de l’UVS mais aussi celle de toutes les Université du Sénégal selon Mary Teuw Niane. « Je voudrais aussi le remercier parce que si nous avons 2 fois 155 mégas de bande passante, c’est grâce à lui, c’est son institution à travers le Fonds du développement du service universel de télécommunication qui paye l’abonnement pour toutes les Universités du Sénégal dont UVS. » a-t-il poursuivi.



Le ministre a invité les récipiendaires à avoir de l’ambition mais aussi de prendre comme viatique les propos de John .F. Kennedy tenus à l’Université Rice.

« Vous avez le devoir impératif d’avoir de l’ambition. Vous ne devez jamais accepter que se dresse devant vous des murs infranchissables sur le chemin de votre réalisation personnel et celle des ambitions de notre pays et du continent africain. Je vous invite à garder par devers vous comme viatique les propos de John .F. Kennedy : « Nous avons choisi d’aller sur la Lune au cours de cette décennie et d’accomplir d’autres choses encore, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c’est difficile. Parce que cet objectif servira à organiser et à offrir le meilleur de notre énergie et de notre savoir-faire, parce que c’est le défi que nous sommes prêt à relever, celui que nous refusons de remettre à plus tard, celui que nous avons la ferme intention de remporter, tout comme les autres. », a souhaité Mary Teuw Niane.