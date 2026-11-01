Débat sur les réseaux sociaux : Abderrahmane N'Gaïdé déplore « la quotidianité dérangeante de la politique »

La confrontation entre les sympathisants du pouvoir et les militants de l'opposition sur les plateformes numériques a alimenté les échanges de l'émission « Remue Ménage » sur la RFM. Interrogé sur les campagnes de boycott et les attaques virtuelles durant le lancement des Jeux olympiques de la jeunesse, l'historien Abderrahmane N'Gaïdé a déclaré que « l'internet malheureusement pour nous est devenu le médium où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut à tout moment ».



L'enseignant-chercheur a poursuivi en affirmant que « la quotidianité de la politique est devenue tellement dérangeante que tout événement est tiré vers autre chose que ce qu'il doit exprimer réellement ».



Analysant les positions tranchées des internautes sur la Toile, le journaliste Samba Magane a déclaré que « pour eux, tout ce que le président a fait, c'est mauvais ». L'analyste a ajouté qu'« en politique, il ne faut jamais dire jamais ».