JOJ Dakar 2026 : voici les créateurs et techniciens derrière les cérémonies officielles

Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 a officialisé la composition de l'équipe de la direction des cérémonies de cet événement international.



La responsabilité générale des opérations revient à la directrice Khady Niang. Sur le plan de la conception culturelle, le directeur artistique Ibrahima Cissé mène les travaux avec le concours du metteur en scène Adama Diop, du show designer Martin Arnaud et du conseiller artistique Stéphane Fiévet. Les volets scéniques, musicaux et logistiques s'articulent autour du directeur musical Ismaila Talla, du directeur technique Alain Gaillard, de la chef chorégraphe Mariane Niox et de la scénographe Khady Kassé.



L'identité visuelle et le stylisme rassemblent des figures du secteur de la création. Marième Ngom assure la supervision du pôle habillage, maquillage et coiffure. La confection des tenues s'organise en trois phases confiées aux créatrices de costumes Maguette Gueye pour le premier temps, Khadija Ba pour le deuxième temps et Selly Raby Kane pour le troisième temps. La préparation esthétique s'appuie sur la makeup designer Aline Alima Moné Diedhiou et sur la hair designer Madeleine Ngoné Sagna.