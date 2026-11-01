JOJ Dakar 2026 : l'Équatorienne Elvira Espinosa décroche la première médaille d'or en natation

L'athlète équatorienne Elvira Espinosa a remporté la toute première médaille d'or historique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La nageuse s'est imposée lors de l'épreuve du 400 mètres nage libre féminin, marquant le lancement des épreuves sportives de ce rendez-vous olympique international sur le sol africain.



Cette victoire initiale inscrit l'athlète équatorienne dans les annales de cette édition dakaroise. La compétition se poursuit dans les différents sites dédiés à l'événement pour la suite des épreuves.