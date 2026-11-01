JOJ Dakar 2026 : entrée fracassante des Lionnes du futsal face aux Fidji avec un quadruplé de Marème Niang

L'équipe nationale féminine du Sénégal de futsal a réussi son entrée en lice aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 en s'imposant largement (8-1) devant l'équipe des Fidji. L'attaquante sénégalaise Marème Niang s'est distinguée durant cette rencontre en inscrivant un quadruplé décisif.



Grâce à ce succès collectif, la sélection sénégalaise prend la première place du groupe A de la compétition. Les Lionnes affronteront la formation du Venezuela lors de la prochaine journée programmée le 3 novembre 2026.



Du côté du tournoi masculin, l'équipe du Sénégal fera son entrée dans la compétition le 2 novembre 2026 face à la sélection argentine. La rencontre se déroulera à partir de 17 heures 30 au Complexe Iba Mar Diop.