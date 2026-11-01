Assemblée nationale : Audition du Dr Fatou Diouf devant la commission d'enquête sur les licences de pêche

L'Assemblée nationale a programmé l'audition de l'ancienne ministre chargée de la Pêche, le Dr Fatou Diouf, pour le lundi 2 novembre 2026. Cette séance d'audition se tiendra entre 15 heures et 17 heures dans les locaux de l'institution parlementaire.



Cette convocation s'inscrit dans le cadre des travaux menés par la Commission d'enquête sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche. Les membres de la commission comptent entendre l'ancienne ministre sur la gestion des autorisations accordées durant l'exercice de ses fonctions ministérielles entre avril 2024 et juin 2026.