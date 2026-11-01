JOJ Dakar 2026 : départ des chefs d'État invités et tête-à-tête stratégique entre Faye et Kagame

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a raccompagné ce dimanche à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor les présidents de la Sierra Leone Julius Maada Bio, de la Guinée-Bissau le Général Horta Nta et du Rwanda Paul Kagame. Ce départ officiel est intervenu au terme de leur séjour dans la capitale sénégalaise à l'occasion du Sommet sur le sport et le développement durable et de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse.



Avant le départ des délégations, le chef de l'État sénégalais s'est entretenu avec le président rwandais Paul Kagame. Les deux dirigeants ont analysé les questions régionales et internationales, la coopération entre le Sénégal et le Rwanda ainsi que le rôle croissant de l'Afrique dans l'accueil des grands événements sportifs. Les deux autorités ont affirmé leur volonté commune de faire du sport un levier d'éducation, d'emploi et d'investissement pour la jeunesse africaine afin de garantir à Dakar 2026 un héritage utile aux populations au-delà de la quinzaine olympique.



La présence des dirigeants de la Sierra Leone, du Rwanda, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Cabo Verde a témoigné du choix de l'Afrique d'être à Dakar pour ce premier rendez-vous olympique du continent. Le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé à ses pairs la gratitude du Sénégal pour cette marque de fraternité qui conforte la diplomatie de confiance et de bon voisinage menée depuis son accession à la magistrature suprême.