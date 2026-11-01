Polémique sur l'absence d'Ousmane Sonko aux JOJ :Abderrahmane N'Gaïdé appelle à la décrispation politique

L'absence d'Ousmane Sonko lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse au stade Abdoulaye Wade a suscité de vives réactions au micro de l'émission « Remue Ménage » sur la RFM. Le député et responsable de PASTEF Amadou Ba a dénoncé l'absence d'invitation transmise par la présidence de la République. Le journaliste Samba Magane est intervenu sur cette controverse en affirmant qu'« en tant que deuxième personnalité de l'état, je crois qu'il avait quand même sa place à cette cérémonie d'ouverture ».



L'analyste politique a souligné le rôle fédérateur du sport au-dessus des clivages partisans. Samba Magane a rappelé les rassemblements républicains autour de l'équipe nationale au Palais de la République, affirmant que « l'équipe nationale, c'est pour le Sénégal. Il n'y a que le sport qui peut faire taire l'équerre ». L'intervenant a estimé qu'une cohabitation républicaine restait nécessaire entre les plus hautes autorités de l'État malgré les tensions actuelles.



Pour sa part, l'historien Abderrahmane N'Gaïdé a analysé le blocage institutionnel et symbolique entre la présidence et la tête de l'Assemblée nationale. L'universitaire a indiqué que « la poignée de main est devenue peut-être redoutable et c'est ça qu'il faut peut-être cibler maintenant ». Le professeur a invité les acteurs politiques à saisir l'atmosphère d'apaisement créée par la trêve syndicale et les JOJ pour rétablir les voies du dialogue.